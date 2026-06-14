Анчелотти признал проблемы команды в матче с Марокко

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал ничью с Марокко в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Globo, итальянский специалист признал, что его команда не лучшим образом провела первую половину встречи.

"В первом тайме команда играла плохо, но во втором тайме стала лучше. У нас были возможности. Нам нужно больше совершенствоваться", - заявил Анчелотти.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1. Марокканцы вышли вперед на 21-й минуте благодаря голу Исмаэля Сайбари, а спустя 11 минут Винисиус Жуниор восстановил равновесие.

Отметим, что сборная Бразилии сохранила свою впечатляющую серию без поражений в стартовых матчах чемпионатов мира, которая продолжается с 1934 года.

Во втором туре группового этапа бразильцы сыграют с Гаити 20 июня, а Марокко в тот же день встретится с Шотландией.