День мертвых и футбол: в Мехико прошел необычный парад ЧМ-2026 - ФОТО

В столице Мексики состоялось красочное шествие Gran Desfile Mundialista, объединившее атмосферу чемпионата мира по футболу 2026 года и традиционного мексиканского праздника Дня мертвых.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на сайт "Чемпионат", парад прошел 13 июня на улицах Мехико и стал одним из самых ярких культурных мероприятий мундиаля.

Хотя День мертвых традиционно отмечается в Мексике в ноябре, организаторы решили специально адаптировать его элементы для чемпионата мира. Участники шествия представили гигантские воздушные шары с талисманами чемпионатов мира 1970 и 1986 годов, которые ранее проходили в Мексике.

Особое внимание привлекла тематическая платформа в стиле Дня мертвых, посвященная легендам мирового футбола. Среди тех, чью память почтили организаторы, оказался и знаменитый советский вратарь Лев Яшин.

Парад стал частью масштабной программы мероприятий, сопровождающих чемпионат мира 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Напомним, мундиаль стартовал 11 июня. Групповой этап продлится до 27 июня, после чего начнется стадия плей-офф. Всего на турнире будет сыграно 104 матча, что является рекордным показателем в истории чемпионатов мира.