ФИФА обязала Сенегал убрать звезду с формы на ЧМ-2026

Сборная Сенегала была вынуждена изменить дизайн игровой формы на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на журналиста Майки Джуниора, ФИФА потребовала убрать звезду над эмблемой национальной команды.

Причиной стало действующее правило, согласно которому звезды на форме могут обозначать только победы на чемпионатах мира. При этом сенегальская сборная добавила звезду после триумфа на Кубке африканских наций 2021 года.

По данным источника, Международная федерация футбола указала на несоответствие формы регламенту турнира и потребовала внести изменения перед матчами мундиаля.

Отмечается, что ранее с аналогичной ситуацией столкнулась и сборная Египта. ФИФА также потребовала от египетской федерации убрать звезды с игровой формы национальной команды.

Напомним, на групповом этапе чемпионата мира 2026 года сборная Сенегала выступает в одной группе с командами Франции, Норвегии и Ирака.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.