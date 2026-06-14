14 Июня 2026
RU

Сборную Англии обокрали во время ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
14 Июня 2026 16:14
15
Сборную Англии обокрали во время ЧМ-2026

Сборная Англии стала жертвой кражи во время чемпионата мира 2026 года в США.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sky Sports, по пути на тренировочную базу команды в Канзас-Сити злоумышленники похитили имущество английской делегации на общую сумму около 18 тысяч евро.

После задержания подозреваемых полиция обнаружила у них четыре пары футбольных бутс стоимостью около 340 евро каждая, пять пар туфель стоимостью примерно 230 евро, несколько футболок сборной Англии с автографами игроков, официальный мяч чемпионата мира стоимостью около 215 евро и пару вратарских перчаток стоимостью примерно 160 евро.

Кроме того, среди похищенных вещей оказались два плюшевых льва — символа английской сборной, а также набор Lego с изображением кроссовок Nike Air.

По данным источника, задержанным уже предъявлены обвинения. За совершенное преступление им грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошел на фоне подготовки сборной Англии к стартовым матчам чемпионата мира.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Клопп обвинил ФИФА в чрезмерной коммерциализации ЧМ-2026
13:58
ЧМ-2026

Клопп обвинил ФИФА в чрезмерной коммерциализации ЧМ-2026

Немецкий специалист раскритиковал паузы для восполнения водного баланса во время матчей
День мертвых и футбол: в Мехико прошел необычный парад ЧМ-2026
13:16
ЧМ-2026

День мертвых и футбол: в Мехико прошел необычный парад ЧМ-2026 - ФОТО

На шествии почтили память легенд мирового футбола

Винисиус поспорил с журналистом после матча ЧМ-2026
12:56
ЧМ-2026

Винисиус поспорил с журналистом после матча ЧМ-2026

Лидер сборной Бразилии отказался отвечать на испанском языке
ЧМ-2026: Германия начинает путь, Нидерланды сыграют с Японией
12:32
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Германия начинает путь, Нидерланды сыграют с Японией

В четвертый игровой день мундиаля состоятся четыре матча группового этапа
ЧМ-2026: Германия против “карлика”, Нидерланды сразятся с Японией - ОБЗОР İDMAN.BİZ
12:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Германия против “карлика”, Нидерланды сразятся с Японией - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Мировое футбольное первенство в США, Канаде и Мексике набирает обороты
Сборная Англии получила предупреждение об угрозе торнадо на ЧМ-2026
11:15
ЧМ-2026

Сборная Англии получила предупреждение об угрозе торнадо на ЧМ-2026

Футболистам рекомендовали укрыться в помещениях и держаться подальше от окон

Самое читаемое

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
11 Июня 23:02
ЧМ-2026

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Первый матч турнира пройдет на стадионе "Ацтека"
"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"
13 Июня 07:19
Мировой футбол

"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"

Каталонцы нацелились на Брэдли Баркола

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО
01:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Сан-Франциско Бэй Эриа"

Турция стартовала на ЧМ-2026 с поражения от Австралии
09:58
ЧМ-2026

Турция стартовала на ЧМ-2026 с поражения от Австралии - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Австралийцы уверенно начали турнир, забив по голу в каждом из таймов