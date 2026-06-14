Сборную Англии обокрали во время ЧМ-2026

Сборная Англии стала жертвой кражи во время чемпионата мира 2026 года в США.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sky Sports, по пути на тренировочную базу команды в Канзас-Сити злоумышленники похитили имущество английской делегации на общую сумму около 18 тысяч евро.

После задержания подозреваемых полиция обнаружила у них четыре пары футбольных бутс стоимостью около 340 евро каждая, пять пар туфель стоимостью примерно 230 евро, несколько футболок сборной Англии с автографами игроков, официальный мяч чемпионата мира стоимостью около 215 евро и пару вратарских перчаток стоимостью примерно 160 евро.

Кроме того, среди похищенных вещей оказались два плюшевых льва — символа английской сборной, а также набор Lego с изображением кроссовок Nike Air.

По данным источника, задержанным уже предъявлены обвинения. За совершенное преступление им грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошел на фоне подготовки сборной Англии к стартовым матчам чемпионата мира.