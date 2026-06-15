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Уругвай с опозданием прибыл на матч чемпионата мира из-за проблем с рейсом

ЧМ-2026
Новости
15 Июня 2026 08:15
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Уругвай с опозданием прибыл на матч чемпионата мира из-за проблем с рейсом

Уругвайская сборная задержалась с прибытием на матч чемпионата мира — 2026 с Саудовской Аравией из‑за запрета на посадку в США. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic.

В ночь с 15 на 16 июня состоится матч первого тура группы Н чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Саудовской Аравии и Уругвая. Игра пройдет на стадионе "Хард Рок" (Майами, Флорида, США). Уругвайская национальная команда должна была вылететь чартерным рейсом из Мексики, но самолет не пустили в воздушное пространство США — из‑за этого команда прибыла во Флориду на несколько часов позже запланированного.

По информации источника, для спортсменов оперативно нашли другой самолет — это позволило все же добраться до места проведения матча, хоть и с опозданием.

В Уругвайской футбольной ассоциации считают, что вина лежит на ФИФА. Сообщалось, что Международная футбольная федерация не успела вовремя оформить разрешение на вылет рейса в США — именно это и стало причиной всех сложностей.

Из‑за задержки с прибытием пришлось скорректировать и график мероприятий команды. Например, пресс‑конференцию главного тренера Марсело Бьелсы и защитника Хосе Хименеса перенесли на полтора часа. Теперь есть риск, что ФИФА применит к Уругвайской футбольной ассоциации дисциплинарные санкции из‑за возникших проблем, считает источник.

İdman.Biz
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