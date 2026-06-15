15 Июня 2026
RU

Хедира станет помощником Жозе Моуринью в "Реале"

Мировой футбол
Новости
15 Июня 2026 09:15
23
Хедира станет помощником Жозе Моуринью в "Реале"

Бывший футболист мадридского "Реала" и сборной Германии Сами Хедира пополнит тренерский штаб "сливочных" в качестве ассистента главного тренера команды Жозе Моуринью, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca.

Португальский тренер искал помощника из числа людей с опытом выступлений в составе "сливочных". Ранее сообщалось, что ассистентом Моуринью может стать Пепе, однако сам экс-футболист исключил такую возможность.

Сами Хедира играл за "Реал Мадрид" с 2010-го по 2015-й. Он пришел в клуб одновременно с Моуринью и соответственно выступал под его руководством. С "Реалом" выиграл семь турниров: Лигу чемпионов, чемпионат Испании, два Кубка Испании, Суперкубок УЕФА, Суперкубок страны и клубный чемпионат мира.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Уругвай с опозданием прибыл на матч чемпионата мира из-за проблем с рейсом
08:15
ЧМ-2026

Уругвай с опозданием прибыл на матч чемпионата мира из-за проблем с рейсом

Уругвайская сборная задержалась с прибытием на матч чемпионата мира — 2026 с Саудовской Аравией из‑за запрета на посадку в США
Экс-футболист сборной Бразилии Жо пятый раз арестован за неуплату алиментов
07:20
Мировой футбол

Экс-футболист сборной Бразилии Жо пятый раз арестован за неуплату алиментов

Жо играл за английские "Манчестер Сити" и "Эвертон"
Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком матча Нидерланды — Япония
03:24
Мировой футбол

Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком матча Нидерланды — Япония

Ван Дейк забил свой 13-й гол за сборную
Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО
02:40
Мировой футбол

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО

Рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн
Тринадцать стран подписали письмо с критикой Чеферина
01:36
Мировой футбол

Тринадцать стран подписали письмо с критикой Чеферина

Глава УЕФА ранее заявил, что расширенный формат делает чемпионат неинтересным
Кай Хаверц признан игроком матча Германия — Кюрасао
00:40
Мировой футбол

Кай Хаверц признан игроком матча Германия — Кюрасао

Форвард оформил дубль в ворота команды Дика Адвоката

Самое читаемое

"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"
13 Июня 07:19
Мировой футбол

"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"

Каталонцы нацелились на Брэдли Баркола

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО
14 Июня 01:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Сан-Франциско Бэй Эриа"

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО
02:40
Мировой футбол

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО

Рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн
Турция стартовала на ЧМ-2026 с поражения от Австралии
14 Июня 09:58
ЧМ-2026

Турция стартовала на ЧМ-2026 с поражения от Австралии - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Австралийцы уверенно начали турнир, забив по голу в каждом из таймов