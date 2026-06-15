Хедира станет помощником Жозе Моуринью в "Реале"

Бывший футболист мадридского "Реала" и сборной Германии Сами Хедира пополнит тренерский штаб "сливочных" в качестве ассистента главного тренера команды Жозе Моуринью, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca.

Португальский тренер искал помощника из числа людей с опытом выступлений в составе "сливочных". Ранее сообщалось, что ассистентом Моуринью может стать Пепе, однако сам экс-футболист исключил такую возможность.

Сами Хедира играл за "Реал Мадрид" с 2010-го по 2015-й. Он пришел в клуб одновременно с Моуринью и соответственно выступал под его руководством. С "Реалом" выиграл семь турниров: Лигу чемпионов, чемпионат Испании, два Кубка Испании, Суперкубок УЕФА, Суперкубок страны и клубный чемпионат мира.