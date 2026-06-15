"Аталанта" объявила о назначении нового главного тренера

Итальянская "Аталанта" объявила о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера команды.

Как сообщает İdman.biz, о подписании контракта с опытным специалистом клуб из Бергамо сообщил на своем официальном сайте.

Последним местом работы Сарри был "Лацио". В минувшем сезоне римская команда заняла девятое место в чемпионате Италии и дошла до финала Кубка страны.

За свою тренерскую карьеру 67-летний специалист также работал в "Наполи", "Ювентусе", "Челси" и ряде других клубов. В его активе победа в Лиге Европы с лондонским клубом, а также чемпионский титул Серии А с "Ювентусом".

По итогам сезона-2025/26 "Аталанта" финишировала на седьмом месте в чемпионате Италии. В Кубке Италии бергамаски дошли до полуфинала, а в Лиге чемпионов завершили выступление на стадии 1/8 финала.

Напомним, что за свою историю "Аталанта" один раз выигрывала Кубок Италии и является победителем Лиги Европы УЕФА.