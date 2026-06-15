15 Июня 2026
RU

"Аталанта" объявила о назначении нового главного тренера

Мировой футбол
Новости
15 Июня 2026 19:30
25
"Аталанта" объявила о назначении нового главного тренера

Итальянская "Аталанта" объявила о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера команды.

Как сообщает İdman.biz, о подписании контракта с опытным специалистом клуб из Бергамо сообщил на своем официальном сайте.

Последним местом работы Сарри был "Лацио". В минувшем сезоне римская команда заняла девятое место в чемпионате Италии и дошла до финала Кубка страны.

За свою тренерскую карьеру 67-летний специалист также работал в "Наполи", "Ювентусе", "Челси" и ряде других клубов. В его активе победа в Лиге Европы с лондонским клубом, а также чемпионский титул Серии А с "Ювентусом".

По итогам сезона-2025/26 "Аталанта" финишировала на седьмом месте в чемпионате Италии. В Кубке Италии бергамаски дошли до полуфинала, а в Лиге чемпионов завершили выступление на стадии 1/8 финала.

Напомним, что за свою историю "Аталанта" один раз выигрывала Кубок Италии и является победителем Лиги Европы УЕФА.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Ювентус" выкупил Бога у "Ниццы"
20:30
Мировой футбол

"Ювентус" выкупил Бога у "Ниццы"

Туринский клуб подписал с ивуарийским вингером контракт до 2029 года

Хедира станет помощником Жозе Моуринью в "Реале"
09:15
Мировой футбол

Хедира станет помощником Жозе Моуринью в "Реале"

Сами Хедира играл за "Реал Мадрид" с 2010 по 2015
Уругвай с опозданием прибыл на матч чемпионата мира из-за проблем с рейсом
08:15
ЧМ-2026

Уругвай с опозданием прибыл на матч чемпионата мира из-за проблем с рейсом

Уругвайская сборная задержалась с прибытием на матч чемпионата мира — 2026 с Саудовской Аравией из‑за запрета на посадку в США
Экс-футболист сборной Бразилии Жо пятый раз арестован за неуплату алиментов
07:20
Мировой футбол

Экс-футболист сборной Бразилии Жо пятый раз арестован за неуплату алиментов

Жо играл за английские "Манчестер Сити" и "Эвертон"
Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком матча Нидерланды — Япония
03:24
Мировой футбол

Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком матча Нидерланды — Япония

Ван Дейк забил свой 13-й гол за сборную
Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО
02:40
Мировой футбол

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО

Рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн

Самое читаемое

"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"
13 Июня 07:19
Мировой футбол

"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"

Каталонцы нацелились на Брэдли Баркола

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО
14 Июня 01:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Сан-Франциско Бэй Эриа"

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО
02:40
Мировой футбол

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО

Рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн
Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи
14:20
ММА

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи

Глава UFC не исключил серьезную травму глаза у бывшего чемпиона