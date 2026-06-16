Тренер сборной Египта после ничьей с Бельгией: "Горжусь своими игроками"

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан прокомментировал ничью с Бельгией в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ahram, наставник высоко оценил действия своих подопечных, несмотря на упущенную победу.

"Я горжусь своими игроками, хотя мы сегодня и не победили. Я рад, что футболисты реализуют тактические идеи, над которыми я работаю последние два года. Я всегда говорил им, что мы должны играть в другой футбол и что мы можем играть против любой команды", – заявил Хассан.

Напомним, что египтяне вышли вперед на 19-й минуте благодаря голу Имама Ашура. Однако во втором тайме автогол Мохамеда Хани позволил бельгийцам уйти от поражения – 1:1.

По словам специалиста, главной задачей команды остается выход в плей-офф чемпионата мира.

"Самое важное для нас – квалифицироваться в следующий этап. У нас все еще есть шанс улучшить игру в следующих матчах", – подчеркнул тренер.

Хассан также высказался об эпизоде в концовке встречи, когда египетская сторона требовала назначить пенальти после падения Ахмеда Зизо в штрафной площади соперника.

"Мы были близки к победе и, возможно, заслуживали пенальти", – добавил наставник.

Во втором туре группового этапа сборная Египта встретится с Новой Зеландией. Матч состоится 22 июня.