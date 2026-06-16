16 Июня 2026
RU

Тренер сборной Египта после ничьей с Бельгией: "Горжусь своими игроками"

Мировой футбол
Новости
16 Июня 2026 02:30
12
Тренер сборной Египта после ничьей с Бельгией: "Горжусь своими игроками"

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан прокомментировал ничью с Бельгией в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ahram, наставник высоко оценил действия своих подопечных, несмотря на упущенную победу.

"Я горжусь своими игроками, хотя мы сегодня и не победили. Я рад, что футболисты реализуют тактические идеи, над которыми я работаю последние два года. Я всегда говорил им, что мы должны играть в другой футбол и что мы можем играть против любой команды", – заявил Хассан.

Напомним, что египтяне вышли вперед на 19-й минуте благодаря голу Имама Ашура. Однако во втором тайме автогол Мохамеда Хани позволил бельгийцам уйти от поражения – 1:1.

По словам специалиста, главной задачей команды остается выход в плей-офф чемпионата мира.

"Самое важное для нас – квалифицироваться в следующий этап. У нас все еще есть шанс улучшить игру в следующих матчах", – подчеркнул тренер.

Хассан также высказался об эпизоде в концовке встречи, когда египетская сторона требовала назначить пенальти после падения Ахмеда Зизо в штрафной площади соперника.

"Мы были близки к победе и, возможно, заслуживали пенальти", – добавил наставник.

Во втором туре группового этапа сборная Египта встретится с Новой Зеландией. Матч состоится 22 июня.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Барселона" заработает на переходе Кукурельи в "Реал"
01:32
Мировой футбол

"Барселона" заработает на переходе Кукурельи в "Реал"

Каталонский клуб получит более миллиона евро благодаря механизму ФИФА

Возинья стал интернет-сенсацией после матча с Испанией
01:15
Мировой футбол

Возинья стал интернет-сенсацией после матча с Испанией

Число подписчиков голкипера Кабо-Верде выросло в 44 раза за несколько часов
Министр спорта Саудовской Аравии пообещал доступный ЧМ-2034
00:46
Мировой футбол

Министр спорта Саудовской Аравии пообещал доступный ЧМ-2034

Организаторы намерены сделать турнир комфортным и безопасным для болельщиков
Де ла Фуэнте объяснил, почему Испания потеряла очки с аутсайдером
00:15
Мировой футбол

Де ла Фуэнте объяснил, почему Испания потеряла очки с аутсайдером

Тренер назвал главные причины неожиданной ничьей на старте ЧМ-2026
Оярсабаль установил антирекорд чемпионатов мира
15 Июня 21:15
Мировой футбол

Оярсабаль установил антирекорд чемпионатов мира

Форвард сборной Испании вошел в историю мундиалей со знаком минус
Хорватский защитник продлил контракт с "Манчестер Сити"
15 Июня 20:59
Мировой футбол

Хорватский защитник продлил контракт с "Манчестер Сити"

Игрок останется в английском клубе до 2031 года

Самое читаемое

"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"
13 Июня 07:19
Мировой футбол

"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"

Каталонцы нацелились на Брэдли Баркола

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи
15 Июня 14:20
ММА

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи

Глава UFC не исключил серьезную травму глаза у бывшего чемпиона
ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО
14 Июня 01:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Сан-Франциско Бэй Эриа"

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО
15 Июня 02:40
Мировой футбол

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО

Рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн