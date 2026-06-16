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Министр спорта Саудовской Аравии пообещал доступный ЧМ-2034

Мировой футбол
Новости
16 Июня 2026 00:46
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Министр спорта Саудовской Аравии пообещал доступный ЧМ-2034

Министр спорта Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Турки Аль-Фейсал заявил, что власти страны намерены провести чемпионат мира 2034 года максимально доступным для болельщиков.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, чиновник признал, что рост цен на билеты стал одной из главных тем обсуждения во время нынешнего чемпионата мира в Северной Америке.

"Мы будем работать с ФИФА над этим вопросом. Никто не хочет видеть чемпионат мира, на который людям трудно попасть", – заявил Аль-Фейсал.

Министр также отметил, что Саудовская Аравия планирует расширить список стран, граждане которых смогут получать электронные визы по прибытии. В настоящее время такая возможность действует примерно для 60 государств.

По словам Аль-Фейсала, несмотря на сохраняющуюся напряженность на Ближнем Востоке, страна продолжает успешно принимать крупные международные соревнования и гарантирует безопасность участников и гостей.

"Даже при нынешней ситуации в регионе мы не останавливаемся и продолжаем проводить мероприятия в безопасных условиях", – подчеркнул министр.

Саудовская Аравия станет первой страной, которая самостоятельно примет чемпионат мира с участием 48 сборных. По мнению Аль-Фейсала, это требует серьезной подготовки в вопросах логистики, транспортной инфраструктуры и строительства спортивных объектов.

Министр сообщил, что строительство стадиона Aramco уже завершено примерно на 80 процентов, а легендарный стадион имени короля Фахда проходит масштабную реконструкцию в соответствии с требованиями ФИФА.

Перед проведением чемпионата мира страна также примет Кубок Азии 2027 года, который станет важным этапом подготовки к главному футбольному турниру планеты.

İdman.Biz
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