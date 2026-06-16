Де ла Фуэнте объяснил, почему Испания потеряла очки с аутсайдером

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал ничью с Кабо-Верде в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, наставник испанской команды признал, что его подопечным не хватило эффективности в завершающей стадии атак.

"Мы создали много моментов, однако нам не хватало изящества. Оппонент выступил очень организованно, играл от обороны, и нам было очень трудно использовать пространство. Нам не хватало сыгранности и свежести, но, когда мяч просто не залетает в ворота, он просто не залетает. Были удары, моменты и желание быстро решить исход игры. Мы знаем, что это очень сложно, и победить здесь невероятно трудно", – заявил де ла Фуэнте.

Испанский специалист также отметил, что продолжает работу по интеграции новых игроков в состав национальной команды.

"Цель состоит в том, чтобы постепенно интегрировать новых футболистов в команду и дать им игровое время. Я уверен, что в следующем матче и во всех остальных они будут играть лучше", – подчеркнул тренер.

Напомним, что матч Испания – Кабо-Верде завершился со счетом 0:0. Несмотря на 74 процента владения мячом и большое количество созданных моментов, действующие чемпионы Европы не сумели распечатать ворота великолепно сыгравшего голкипера африканской команды Жозимара Возиньи.

После первого тура Испания и Кабо-Верде имеют в активе по одному очку и временно делят первое место в группе H. Позже в квартете встретятся сборные Саудовской Аравии и Уругвая.

Во втором туре испанцы сыграют с Саудовской Аравией, а Кабо-Верде встретится с Уругваем.