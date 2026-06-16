Возинья стал интернет-сенсацией после матча с Испанией

Голкипер сборной Кабо-Верде Жозимар Возинья стремительно набирает популярность после сенсационной ничьей с Испанией на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, количество подписчиков 40-летнего вратаря в социальных сетях увеличилось в 44 раза всего за несколько часов после матча.

Если до стартовой встречи группы H на страницу Возиньи были подписаны около 45 тысяч человек, то спустя два часа после финального свистка число его подписчиков достигло отметки в 2 миллиона.

Примечательно, что это почти в четыре раза превышает население Кабо-Верде, которое по состоянию на середину 2026 года оценивается примерно в 529,5 тысячи человек.

Настоящий всплеск интереса к вратарю связан с его выдающейся игрой в поединке против одного из главных фаворитов турнира. Возинья провел на поле все 90 минут, сохранил свои ворота в неприкосновенности, совершил семь сейвов и был признан лучшим игроком встречи.

Напомним, что матч Испания – Кабо-Верде завершился со счетом 0:0 и стал первой нулевой ничьей чемпионата мира 2026 года. Благодаря этому результату африканская сборная сумела отобрать очки у действующих чемпионов Европы и преподнести одну из главных сенсаций стартовой стадии турнира.

Во втором туре группового этапа Кабо-Верде встретится с Уругваем, а затем сыграет против Саудовской Аравии.