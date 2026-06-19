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Тренер Испании: "Мы должны оценить состояние Ямаля"

ЧМ-2026
Новости
19 Июня 2026 15:14
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Тренер Испании: "Мы должны оценить состояние Ямаля"

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал состояние Ламина Ямаля перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира против Саудовской Аравии.

Как сообщает İdman.Biz, наставник не исключил появления 18-летнего футболиста на поле, однако подчеркнул, что окончательное решение будет принято после оценки его готовности.

"Мы должны оценить состояние Ламина Ямаля перед следующим матчем против Саудовской Аравии", - заявил де ла Фуэнте.

Отвечая на вопрос журналистов о том, сможет ли вингер провести на поле около 45 минут, специалист допустил такой сценарий.

"С большой вероятностью, что-то в этом роде", - отметил главный тренер.

По информации испанских СМИ, вероятность появления Ямаля в стартовом составе растет. При этом тренерский штаб не намерен форсировать возвращение футболиста и рисковать его здоровьем.

Напомним, что в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против Кабо-Верде сборная Испании сыграла вничью со счетом 0:0. Ямаль появился на поле после перерыва.

İdman.Biz
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