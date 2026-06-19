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Иран снова пожалуется в ФИФА из-за ограничений на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
19 Июня 2026 15:42
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Иран снова пожалуется в ФИФА из-за ограничений на ЧМ-2026

Сборная Ирана намерена вновь обратиться с жалобой в ФИФА из-за ограничений, с которыми команда столкнулась во время чемпионата мира 2026 года.

Иранская федерация футбола недовольна правилами въезда и перемещения команды по территории США во время турнира.

По имеющейся информации, на матч второго тура группового этапа против Бельгии иранцам разрешили прибыть в Лос-Анджелес только за день до игры. Встреча состоится 21 июня и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

В федерации считают, что это негативно сказывается на подготовке команды. Там отметили, что заранее представили организаторам план подготовки, однако столкнулись с новыми ограничениями.

Иранская сторона просила разрешить команде прибыть в Лос-Анджелес за два дня до матча. В федерации подчеркивают, что это было необходимо для полноценной адаптации и подготовки к игре, которая пройдет в полдень по местному времени. Однако запрос был отклонен.

В связи с этим федерация намерена официально направить жалобу в ФИФА через предусмотренные процедуры.

Напомним, что в первом туре чемпионата мира сборная Ирана сыграла вничью с Новой Зеландией (2:2). После той встречи команда была вынуждена ночью покинуть Лос-Анджелес и вернуться на свою базу в Мексике. Главный тренер Амир Галенои и игроки уже тогда заявляли, что подобная логистика серьезно осложняет восстановление и подготовку команды.

İdman.Biz
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