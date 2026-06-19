ЧМ-2026: Бразилии нужна первая победа, а Турция уже не имеет права на ошибку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Девятый игровой день чемпионата мира-2026 по футболу обещает стать одним из ключевых на старте группового этапа.

Как передает İdman.Biz, на поле выйдут команды групп C и D, где после первого тура уже появились как явные фавориты, так и сборные, которым больше нельзя ошибаться.

США - Австралия (19 июня, 23:00 здесь и далее время по Баку)

Матч в Сиэтле может стать первым серьезным рубежом в группе D. Обе команды начали турнир с побед: США разгромили Парагвай со счетом 4:1, а Австралия обыграла Турцию — 2:0. Поэтому победитель этой встречи фактически снимет главные вопросы по выходу в плей-офф.

Американцы подошли ко второму туру на эмоциональном подъеме, но есть важный кадровый вопрос — состояние Кристиана Пулишича. Лидер сборной США получил повреждение икроножной мышцы в игре с Парагваем, и его участие остается под вопросом. Для команды Маурисио Почеттино это не просто потеря одного игрока, а удар по атакующей динамике.

Австралия, напротив, снова будет делать ставку на дисциплину, физику и быстрые переходы. Победа над Турцией показала, что команда Тони Поповича умеет терпеть и наказывать соперника за ошибки. Но против хозяев турнира ей придется выдержать не только давление на поле, но и атмосферу стадиона. Ничья устроит обе команды с точки зрения турнирной логики, но победа уже откроет дверь в следующий раунд.

Шотландия - Марокко (20 июня, 02:00)

Шотландия начала чемпионат мира с важной победы над Гаити — 1:0. Для команды Стива Кларка эти три очка могут иметь огромное значение: в расширенном формате турнира даже третье место способно вывести в плей-офф, а после победы в первом туре шотландцы получили реальный шанс переписать свою историю на мировых первенствах.

Марокко стартовало с ничьей против Бразилии — 1:1, и этот результат стал еще одним подтверждением, что африканская команда приехала на турнир не в роли статиста. После полуфинала ЧМ-2022 от Марокко уже ждут не сенсаций, а стабильного высокого уровня. Именно поэтому матч с Шотландией выглядит для команды не менее важным, чем игра с Бразилией: победа резко улучшит ее позиции перед заключительным туром.

У Шотландии будет роль андердога, но это как раз тот статус, в котором команда может чувствовать себя комфортно. Марокко больше владеет инициативой и качеством в атаке, зато шотландцы уже доказали, что умеют играть на результат. В этой паре многое решит первый гол: если он будет за Марокко, Шотландии придется раскрываться, а если шотландцы снова зацепятся за удобный счет, матч может стать очень нервным для фаворита.

Бразилия - Гаити (20 июня, 04:30)

Бразилия начала турнир не так, как ждала ее публика. Ничья с Марокко — 1:1 оставила команду Карло Анчелотти с одним очком после первого тура и добавила разговоров о качестве игры. Катастрофы нет, но матч с Гаити уже не выглядит формальностью: Бразилии нужна победа, чтобы вернуть контроль над ситуацией в группе C.

Главный вопрос вокруг бразильской сборной — состояние Неймара. Он продолжает восстановление после травмы, и его возвращение к матчу с Гаити считается маловероятным. Поэтому Анчелотти придется искать баланс без привычной зависимости от главной звезды, а также улучшать игру после не самого убедительного старта.

Гаити проиграло Шотландии — 0:1, но не развалилось и до конца сохраняло шанс на ничью. Для команды Себастьена Минье матч против Бразилии — возможность сыграть без страха: от нее не ждут победы, но любое очко может оживить борьбу за третье место. Бразилия будет фаворитом, однако давление в этой встрече как раз на ней. Гаити может позволить себе мечтать, а Бразилии нужно подтверждать статус.

Турция - Парагвай (20 июня, 07:00)

В группе D этот матч уже похож на игру без права на ошибку. Турция проиграла Австралии — 0:2, Парагвай уступил США — 1:4. После такого старта обе команды подходят ко второму туру без очков, и новое поражение резко осложнит борьбу за выход в плей-офф даже с учетом возможности пройти дальше с третьего места.

Турция возвращалась на чемпионат мира после долгой паузы с большими ожиданиями. В составе есть яркие игроки — Хакан Чалханоглу, Арда Гюлер, Керем Актюркоглу, Бариш Алпер Йылмаз, но в первом матче команда Винченцо Монтеллы не смогла взломать австралийскую оборону. Теперь ей нужно не просто владеть мячом, а быстрее находить решения у чужих ворот.

У Парагвая ситуация еще тяжелее психологически. Разгром от США вызвал много критики, и главный тренер Густаво Альфаро публично взял удар на себя, попросив не давить на футболистов. Для южноамериканцев матч с Турцией — шанс показать, что провал в первом туре был не диагнозом, а плохим днем.

Эта игра может получиться самой жесткой в программе дня. Обеим командам нужна победа, но цена ошибки слишком высока. Поэтому первые минуты могут пройти осторожно, зато после первого гола матч способен раскрыться полностью.