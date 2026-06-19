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Легенда UFC оценил шансы сборной Узбекистана на чемпионате мира

ЧМ-2026
Новости
19 Июня 2026 18:59
19
Легенда UFC оценил шансы сборной Узбекистана на чемпионате мира

Бывший чемпион UFC в легком весе и член Зала славы организации Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о перспективах сборной Узбекистана на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Как сообщает İdman.biz, россиянин считает, что узбекистанской команде по силам преодолеть групповой этап турнира.

"У них есть лидер -Хусанов. Команда голодная, очень сильно хочет себя проявить. Думаю, как минимум они должны выйти из группы", - заявил Нурмагомедов в интервью Okko Sport.

Сборная Узбекистана впервые в истории выступает на чемпионате мира. В стартовом матче группы K команда уступила Колумбии со счетом 1:3.

Следующую встречу узбекистанцы проведут 23 июня против сборной Португалии. Также в их группе выступает команда ДР Конго.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году, сохранив идеальный рекорд. За время выступлений в смешанных единоборствах он одержал 29 побед в 29 боях.

İdman.Biz
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