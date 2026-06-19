Военные вертолеты появились над стадионом перед матчем США на ЧМ-2026 - ФОТО

Перед началом матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными США и Австралии над стадионом "Люмен Филд" в Сиэтле пролетели военные вертолеты.

Как сообщает İdman.biz, эффектный пролет воздушной техники стал частью предматчевой церемонии и привлек внимание болельщиков на трибунах.

На момент публикации новости сборная США ведет в счете 2:0. Сначала защитник сборной Австралии Кэмерон Бургесс отправил мяч в собственные ворота на 11-й минуте, а незадолго до перерыва преимущество американцев удвоил Алекс Фримен.

Напомним, обе команды начали турнир с побед. В первом туре США разгромили Парагвай со счетом 4:1, а Австралия обыграла Турцию - 2:0.

В заключительном туре группового этапа американцы встретятся с Турцией, а австралийцы сыграют против Парагвая.