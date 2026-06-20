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США установили уникальный рекорд чемпионатов мира благодаря автоголам соперников

ЧМ-2026
Новости
20 Июня 2026 00:30
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США установили уникальный рекорд чемпионатов мира благодаря автоголам соперников

Сборная США вошла в историю чемпионатов мира по футболу благодаря необычному достижению.

Как сообщает İdman.biz, американская команда стала первой на мундиалях, чьи соперники забивали автоголы в двух матчах турнира подряд.

Во встрече второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Австралии счет был открыт после того, как защитник Кэмерон Бургесс отправил мяч в собственные ворота.

Неделей ранее аналогичный эпизод произошел в матче против Парагвая. Тогда уже на седьмой минуте встречи автогол записал на свой счет полузащитник Дамиан Бобадилья.

На момент установления рекорда сборная США уверенно вела в матче с Австралией и была близка ко второй победе подряд на турнире.

Команда Маурисио Почеттино после двух туров остается одним из главных претендентов на выход в плей-офф из группы D.

İdman.Biz
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