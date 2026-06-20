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Арбитру свело ногу в концовке матча США - Австралия

ЧМ-2026
Новости
20 Июня 2026 01:56
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Арбитру свело ногу в концовке матча США - Австралия

Необычный эпизод произошел в концовке матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными США и Австралии.

Как сообщает İdman.biz, главный арбитр встречи Феликс Цвайер почувствовал мышечный дискомфорт в ноге в добавленное ко второму тайму время.

Немецкий рефери был вынужден прилечь на газон. Помощь судье оказали его ассистенты, а также футболисты обеих команд, находившиеся рядом с арбитром.

После оказания помощи Цвайер смог продолжить выполнять свои обязанности и довести матч до финального свистка.

Встреча на стадионе "Люмен Филд" в Сиэтле завершилась победой сборной США со счетом 2:0. Автогол Кэмерона Бургесса и точный удар Алекса Фримена принесли американцам вторую победу подряд на турнире.

Благодаря этому успеху команда Маурисио Почеттино досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира.

İdman.Biz
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