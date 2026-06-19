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Алжир подал жалобу в ФИФА после разгромного поражения от Аргентины

ЧМ-2026
Новости
19 Июня 2026 22:59
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Алжир подал жалобу в ФИФА после разгромного поражения от Аргентины

Федерация футбола Алжира направила официальную жалобу в ФИФА после матча чемпионата мира 2026 года против сборной Аргентины.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на TSA, алжирская сторона недовольна работой польского арбитра Шимона Марциняка.

В жалобе отмечаются два эпизода, которые, по мнению федерации, существенно повлияли на ход встречи. Первый произошел на 31-й минуте, когда капитан сборной Аргентины Лионель Месси, как считают в Алжире, нанес удар шипами по икроножной мышце защитника Айссы Манди. Несмотря на это, судья не показал форварду даже желтую карточку.

Второй спорный момент произошел на 74-й минуте. Алжирская федерация утверждает, что полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер ударил локтем в лицо Ибрахима Маза. После столкновения алжирский футболист оказался на газоне, однако арбитр не зафиксировал нарушение.

Напомним, матч первого тура группы J завершился победой действующих чемпионов мира со счетом 3:0. Все три мяча в составе аргентинской команды забил Лионель Месси, оформивший хет-трик.

После первого тура Аргентина возглавляет турнирную таблицу группы J, а сборная Алжира занимает последнее место.

İdman.Biz
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