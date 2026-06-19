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Сестра Роналду обрушилась с критикой на игроков сборной Португалии

ЧМ-2026
Новости
19 Июня 2026 22:10
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Сестра Роналду обрушилась с критикой на игроков сборной Португалии

Сестра капитана сборной Португалии Криштиану Роналду Элма Авейру выступила в защиту знаменитого футболиста после стартового матча команды на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.biz, родственница форварда резко отреагировала на обсуждения в социальных сетях, где болельщики призывали партнеров Роналду проявлять к нему больше уважения.

"Уважение? У них его нет даже к своей семье, не говоря уже о человеке, которому не нужно ничего никому доказывать и который там только из любви к делу. Неблагодарные, невежественные", - написала Авейру в социальных сетях.

Поводом для ее заявления стала критика в адрес 41-летнего нападающего после матча первого тура группового этапа чемпионата мира против сборной ДР Конго.

Напомним, что встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Роналду провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

Следующий матч на турнире сборная Португалии проведет 23 июня против команды Узбекистана.

İdman.Biz
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