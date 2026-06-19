Ямаль:"Неймар - мой идол, но Месси - величайший из всех времен"

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал хет-трик Лионеля Месси в матче чемпионата мира 2026 года против Алжира.

Как сообщает İdman.biz, молодой испанец не скрывал восхищения игрой капитана сборной Аргентины.

"Месси каждый матч доказывает, что он лучший игрок в истории. Если у кого-то все еще есть сомнения, это потому, что они специально их ищут. Больше нечего сказать. Неймар - мой идол, но Месси - величайший из всех времен", - заявил Ямаль в интервью RTVE.

Напомним, в матче первого тура группы J действующие чемпионы мира обыграли Алжир со счётом 3:0. Все три мяча в составе аргентинской команды забил Месси, отличившийся на 17-й, 60-й и 76-й минутах.

Во втором туре чемпионата мира сборная Аргентины встретится с Австрией. Матч состоится 22 июня в Далласе.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.