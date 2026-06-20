У Англии возникли проблемы перед матчем с Ганой на ЧМ-2026

Сборная Англии столкнулась с новыми кадровыми трудностями перед матчем второго тура чемпионата мира 2026 года против Ганы.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Metro, под вопросом оказалось участие нападающего Маркуса Рашфорда.

Форвард почувствовал мышечный дискомфорт после победного матча с Хорватией (4:2), в котором отметился забитым мячом после выхода на замену. Из-за этого 28-летний футболист пропустил тренировочную игру против клуба МЛС "Спортинг Канзас-Сити" и в ближайшее время пройдет дополнительное медицинское обследование.

В английском лагере надеются, что повреждение не окажется серьезным. В то же время медицинский штаб следит за состоянием еще нескольких игроков.

Так, капитан команды Харри Кейн после матча с Хорватией был замечен с фиксирующей повязкой на икроножной мышце. Однако, по информации источника, речь идет лишь о последствиях судорог.

Полузащитник Деклан Райс также испытывал дискомфорт и был заменен по ходу стартовой встречи турнира, но уже заявил о готовности сыграть против Ганы.

Кроме того, Букайо Сака продолжает восстановление после проблем с ахилловым сухожилием. Главный тренер англичан Томас Тухель не исключил, что вингер сможет выйти в стартовом составе лишь в заключительном матче группового этапа.

Матч Англия - Гана состоится 23 июня в Бостоне.