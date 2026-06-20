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Турция почти лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
20 Июня 2026 09:23
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Турция почти лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Турции по футболу серьезно осложнила себе задачу по выходу в плей-офф чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, во 2-м туре группы D турки уступили Парагваю со счетом 0:1 и после двух матчей остались без набранных очков.

Единственный мяч в этой встрече был забит уже на 64-й секунде. Его автором стал Матиас Галарса, оформивший самый быстрый гол текущего мундиаля.

При этом почти весь второй тайм парагвайцы провели в меньшинстве. В концовке первой половины встречи Мигель Альмирон был удален после перепалки с Мертом Мюльдюром по новому "правилу Брестиани" - за оскорбление игрока соперника с закрытым футболкой ртом. Несмотря на это, команда Густаво Альфаро сумела удержать победный счет.

После двух туров в активе США 6 очков, у Австралии и Парагвая - по 3, а Турция замыкает таблицу без очков. Таким образом, команда сохраняет лишь теоретические шансы на выход в плей-офф: в заключительном туре ей необходимо обыгрывать США и рассчитывать на благоприятный расклад в борьбе за места среди лучших сборных, занявших третьи позиции.

В последнем туре Турция сыграет против США, а Парагвай встретится с Австралией.

İdman.Biz
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