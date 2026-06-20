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Фанаты Шотландии едва не оставили Бостон без пива перед матчем ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
20 Июня 2026 10:02
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Фанаты Шотландии едва не оставили Бостон без пива перед матчем ЧМ-2026

Болельщики сборной Шотландии устроили настоящий пивной бум в Бостоне перед матчем чемпионата мира 2026 года против Марокко (0:1).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, поклонники шотландской команды практически полностью опустошили запасы одной из крупнейших пивоваренных компаний города.

Из-за неожиданно высокого спроса производителю пришлось срочно организовывать дополнительные поставки. О нехватке пива также сообщили владельцы ряда местных баров и пабов. При этом представители бизнеса отмечают рекордную выручку благодаря наплыву иностранных гостей.

По данным источников, всего за несколько дней пребывания в Бостоне шотландские болельщики выпили в четыре раза больше пива, чем обычно потребляется в период продолжительных праздничных выходных в США. Также они оставили город без пива после победы над командой Гаити, встреча с которой, как и с командой Марокко, проходила на "Джилетт Стэдиум" в Фоксборо в 35 км от Бостона

Ранее шотландские болельщики также привлекли внимание на ЧМ-2026, установив рекорд по уровню шума на стадионе во время исполнения неофициального гимна команды Flower of Scotland.

İdman.Biz
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