Винисиус: "Я приехал на чемпионат мира, чтобы стать чемпионом"

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал победу над Гаити во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, бразильцы обыграли соперника со счетом 3:0, а сам Винисиус отметился голом и результативной передачей, после чего был признан лучшим игроком матча.

"Как я уже говорил перед матчем с Марокко, я приехал сюда, чтобы делать великие вещи вместе со сборной. Когда я нахожусь в хорошей форме, то могу выкладываться по максимуму, помогая команде голами и результативными передачами. Именно это я сделал сегодня и надеюсь продолжать в том же духе, чтобы мы смогли стать чемпионами", - заявил Винисиус.

По словам футболиста, он всегда чувствовал себя комфортно в национальной команде, но долгое время не мог превратить хорошую игру в результативные действия.

"Я всегда чувствовал себя как дома в сборной, но никак не удавалось воплотить это в реальный результат. Я проводил хорошие матчи, но не забивал, и это сильно расстраивало меня. На чемпионат мира я приехал максимально сфокусированным на том, чтобы выложиться на полную, потому что знал: это лучший момент показать свой футбол", - подчеркнул он.

Винисиус добавил, что доволен игрой команды в двух стартовых матчах турнира и считает важным то, что Бразилия постепенно набирает уверенность по ходу чемпионата мира.