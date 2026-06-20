Fox Sports заработает сотни миллионов на паузах на водопой во время ЧМ-2026

Американский телеканал Fox Sports может заработать около 250 миллионов долларов на рекламе во время обязательных пауз на водопой в матчах чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, такую оценку приводят зарубежные СМИ, анализирующие коммерческий эффект новых рекламных окон, появившихся по ходу турнира.

По данным источников, Fox использует обязательные паузы на водопой для полноформатных рекламных вставок. Стоимость 30-секундных роликов, по разным оценкам, составляет от 200 тысяч долларов на ранних стадиях турнира до 750 тысяч - в матчах с участием сборной США.

С учетом количества встреч и рекламных слотов доход американского вещателя от таких пауз может составить около 250 миллионов долларов, а по отдельным оценкам - превысить 300 миллионов.

Напомним, паузы на водопой были введены на чемпионате мира-2026 в связи с погодными условиями и высокой температурой в странах-хозяйках турнира.