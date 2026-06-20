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Монтелла после вылета Турции: "Судьба была не на нашей стороне"

ЧМ-2026
Новости
20 Июня 2026 13:33
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Монтелла после вылета Турции: "Судьба была не на нашей стороне"

Главный тренер сборной Турции по футболу Винченцо Монтелла прокомментировал вылет команды с чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, турецкая сборная потеряла шансы на выход в плей-офф после поражения от Парагвая со счетом 0:1 во 2-м туре группового этапа.

По словам Монтеллы, у команды и всей страны были большие ожидания от выступления на турнире, однако обстоятельства сложились не в пользу Турции.

"Мне очень жаль. У страны были большие ожидания, у нас самих тоже. Мне также жаль Федерацию футбола Турции. Я знаю, насколько усердно работали наши футболисты. Иногда такое случается раз в 50 матчей. В двух играх мы нанесли 65 ударов по воротам. Судьба была не на нашей стороне", - заявил Монтелла.

Итальянский специалист подчеркнул, что не собирается винить отдельных игроков за неудачный результат.

"Нет необходимости обвинять кого-либо. Все отдали на поле все силы, все сражались до конца. Мы сделали все, что могли, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно", - отметил он.

Монтелла добавил, что сборной Турции необходимо выработать привычку регулярно играть на крупных турнирах, чтобы чувствовать себя на них увереннее.

İdman.Biz
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