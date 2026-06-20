Пьяный водитель сбил шестерых мексиканских болельщиков в Чиуауа - ВИДЕО

В мексиканском городе Чиуауа автомобиль въехал в группу болельщиков, праздновавших победу сборной Мексики над Южной Кореей на чемпионате мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Jornada, в результате инцидента пострадали шесть человек. Все они были доставлены в больницу.