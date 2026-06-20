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Пьяный водитель сбил шестерых мексиканских болельщиков в Чиуауа - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
20 Июня 2026 14:12
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Пьяный водитель сбил шестерых мексиканских болельщиков в Чиуауа

В мексиканском городе Чиуауа автомобиль въехал в группу болельщиков, праздновавших победу сборной Мексики над Южной Кореей на чемпионате мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Jornada, в результате инцидента пострадали шесть человек. Все они были доставлены в больницу.

По данным источника, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и попытался проехать по улице, где в тот момент собрались болельщики. После наезда он попытался скрыться, однако вскоре был задержан полицией.

İdman.Biz
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