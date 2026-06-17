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Азербайджанские боксеры вышли в четвертьфинал Кубка мира

Бокс
Новости
17 Июня 2026 21:28
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Азербайджанские боксеры вышли в четвертьфинал Кубка мира

На Кубке мира по боксу в китайском Гуйяне завершились поединки 1/8 финала. Сразу три представителя сборной Азербайджана пробились в четвертьфинальную стадию рейтингового турнира.

Как сообщает İdman.biz, в весовой категории до 55 кг Амин Мамедзаде одержал победу над узбекским боксером Самандаром Олимовым. По итогам трех раундов азербайджанец выиграл со счетом 4:1 (29:28, 29:28, 28:29, 29:28, 30:27). В четвертьфинале его соперником станет индиец Никхил Никхил.

Уверенную победу одержал и Наби Искендеров (70 кг), который не оставил шансов представителю Сингапура Велвану Тану - 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). За выход в полуфинал он встретится с индийцем Дипаком Дипаком.

В категории до 80 кг Мурат Аллахвердиев также оказался сильнее своего соперника. Азербайджанский боксер победил немца Витали Вальтера единогласным решением судей - 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:26). В следующем раунде его ждет поединок с австралийцем Марлоном Севехоном.

Таким образом, три азербайджанских боксера продолжат борьбу за медали Кубка мира.

İdman.Biz
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