Рой Джонс назвал боксера, способного победить Усика

57-летний бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Рой Джонс-младший ответил, какой действующий боксер смог бы побить 39-летнего непобежденного украинца Александра Усика в данный момент.

Об этом İdman.Biz со ссылкой на портал Boxing News.

"Представьте, что бы сделал Дэвид Бенавидес в тот вечер [находясь на месте Рико Верхувена] – Усик потерпел бы первое поражение. Разве это [предположение] не делает меня гением? Это единственный бой для Дэвида Бенавидеса на данный момент [который имеет смысл] – любой другой был бы пустой тратой времени. У вас есть шанс подняться в весе и войти в историю. Вы бы первым победили Усика, и тогда вы бы вошли в историю", — заявил Джонс-младшего.