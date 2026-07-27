27 Июля 2026
RU

Усик высказался о возможном участии в выборах президента Украины

Бокс
Новости
27 Июля 2026 05:30
18
Усик высказался о возможном участии в выборах президента Украины

Непобежденный бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что не станет баллотироваться на пост президента Украины, хотя считает, что его кандидатура получила бы поддержку в народе.

"Если бы у меня была такая мысль, думаю, за меня бы больше проголосовали (Усик имел в виду результаты исследования, согласно которому за него проголосовали бы 6% населения Украины — прим. ред.), но я не буду баллотироваться в президенты Украины", — приводит слова Усика İdman.Biz со ссылкой на телеграм-канал "Политика страны".

В профессиональном рекорде украинского боксера 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Спортсмен является чемпионом Олимпийских игр 2012 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Магомедали Нурушов жестко раскритиковал судей: "Считаю победителем себя" - ВИДЕО
26 Июля 10:09
Бокс

Магомедали Нурушов жестко раскритиковал судей: "Считаю победителем себя" - ВИДЕО

Азербайджанский боксер заявил о запрещенных ударах со стороны соперника и обвинил арбитров в предвзятости
Энтони Джошуа нокаутировал Кристиана Пренгу
26 Июля 04:42
Бокс

Энтони Джошуа нокаутировал Кристиана Пренгу

Британец дважды побывал в нокдауне

Женские сборные Азербайджана по боксу отправились в Турцию
25 Июля 17:58
Бокс

Женские сборные Азербайджана по боксу отправились в Турцию

К подготовке привлечены 10 спортсменок двух возрастных категорий

Австралийский боксер требует вернуть чемпионский пояс IBF
25 Июля 03:30
Бокс

Австралийский боксер требует вернуть чемпионский пояс IBF

Джей Опетая подал иск против Международной боксерской федерации
Тайсон Фьюри победил польского боксера техническим нокаутом
25 Июля 01:14
Бокс

Тайсон Фьюри победил польского боксера техническим нокаутом

Поединок завершился после седьмого раунда по решению команды Мариуша Ваха
Тайсон: "Это мой последний год в боксе"
24 Июля 15:40
Бокс

Тайсон: "Это мой последний год в боксе"

Британец намерен завершить карьеру в 2026 году

Самое читаемое

Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет
24 Июля 10:26
Шахматы

Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет - ВИДЕО

Выдающийся гроссмейстер оставил заметный след в истории азербайджанских шахмат

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО
25 Июля 10:14
ЧМ-2026

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО

Маркос Льоренте и Ферран Торрес отдыхают перед началом нового сезона

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"
24 Июля 17:29
Мировой футбол

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"

Лондонский клуб готов предложить за аргентинца крупную сумму и Виктора Дьокереша
Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026
26 Июля 11:06
Футбол

Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026

В соцсетях утверждают, что аргентинский полузащитник тяжело переживает удаление в решающем матче против Испании