Усик высказался о возможном участии в выборах президента Украины

Непобежденный бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что не станет баллотироваться на пост президента Украины, хотя считает, что его кандидатура получила бы поддержку в народе.

"Если бы у меня была такая мысль, думаю, за меня бы больше проголосовали (Усик имел в виду результаты исследования, согласно которому за него проголосовали бы 6% населения Украины — прим. ред.), но я не буду баллотироваться в президенты Украины", — приводит слова Усика İdman.Biz со ссылкой на телеграм-канал "Политика страны".

В профессиональном рекорде украинского боксера 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Спортсмен является чемпионом Олимпийских игр 2012 года.