Тайсон Фьюри победил польского боксера техническим нокаутом

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring и IBF британец Тайсон Фьюри одержал победу над 46-летним польским боксером Мариушем Вахом.

Как сообщает İdman.Biz, их поединок состоялся на турнире по профессиональному боксу в Паттайе (Таиланд).

Бой завершился досрочно после седьмого раунда. Тренерский штаб Ваха принял решение не выпускать своего боксера на продолжение поединка, и Фьюри была присуждена победа техническим нокаутом.

Отметим, что 37-летний Тайсон Фьюри дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2008 года. Мариуш Вах же начал профессиональную карьеру в апреле 2005 года.