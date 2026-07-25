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Тайсон Фьюри победил польского боксера техническим нокаутом

Бокс
Новости
25 Июля 2026 01:14
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Тайсон Фьюри победил польского боксера техническим нокаутом

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring и IBF британец Тайсон Фьюри одержал победу над 46-летним польским боксером Мариушем Вахом.

Как сообщает İdman.Biz, их поединок состоялся на турнире по профессиональному боксу в Паттайе (Таиланд).

Бой завершился досрочно после седьмого раунда. Тренерский штаб Ваха принял решение не выпускать своего боксера на продолжение поединка, и Фьюри была присуждена победа техническим нокаутом.

Отметим, что 37-летний Тайсон Фьюри дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2008 года. Мариуш Вах же начал профессиональную карьеру в апреле 2005 года.

İdman.Biz
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