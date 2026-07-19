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Усик признал, что уступил бы Мухаммеду Али

Бокс
Новости
19 Июля 2026 05:30
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Усик признал, что уступил бы Мухаммеду Али

39-летний боксер и чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring и IBO в супертяжелом весе Александр Усик назвал Мухаммеда Али соперником, с которым хотел бы провести бой мечты, сообщает İdman.Biz.

"Бой мечты был бы против Мухаммеда Али. Это был бы тяжелый бой. 12 раундов, может, даже 15. Мухаммед Али победил бы раздельным решением", — сказал Усик в видео на YouTube-канале Fighthype.

После победы 24 мая нокаутом в 11-м раунде над нидерландским боксером Рико Верхувеном в профессиональном рекорде Усика 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.

İdman.Biz
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