Азербайджанские боксеры завоевали 13 медалей на международном турнире в Грузии

Юношеская сборная Азербайджана по боксу (U-17) успешно выступила на международном турнире в городе Гори (Грузия).

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях с участием боксеров из пяти стран наша команда завоевала в общей сложности 13 медалей: пять золотых, шесть серебряных и две бронзовые.

Победители и призеры сборной Азербайджана

"Золото":

Хасрат Мамедов (46 кг)

Исмаил Насирзаде (52 кг)

Али Абаслы (60 кг)

Юсиф Гасанли (66 кг)

Шукюр Алиев (80 кг)

"Серебро":

Вагиф Мухаммедли (50 кг)

Гардаш Рагимов (54 кг)

Али Джамалзаде (57 кг)

Юсиф Агакишиев (75 кг)

Салех Фараджов (80 кг)

Мехран Расулов (+80 кг)

"Бронза":

Айдын Шахбазов (46 кг)

Сабир Рустамов (60 кг)