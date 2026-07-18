Азербайджанские боксеры завоевали 13 медалей на международном турнире в Грузии

Юношеская сборная Азербайджана по боксу (U-17) успешно выступила на международном турнире в городе Гори (Грузия).
Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях с участием боксеров из пяти стран наша команда завоевала в общей сложности 13 медалей: пять золотых, шесть серебряных и две бронзовые.
Победители и призеры сборной Азербайджана
"Золото":
Хасрат Мамедов (46 кг)
Исмаил Насирзаде (52 кг)
Али Абаслы (60 кг)
Юсиф Гасанли (66 кг)
Шукюр Алиев (80 кг)
"Серебро":
Вагиф Мухаммедли (50 кг)
Гардаш Рагимов (54 кг)
Али Джамалзаде (57 кг)
Юсиф Агакишиев (75 кг)
Салех Фараджов (80 кг)
Мехран Расулов (+80 кг)
"Бронза":
Айдын Шахбазов (46 кг)
Сабир Рустамов (60 кг)