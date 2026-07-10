Наби Искендеров: "Все видели, что победил именно я" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Азербайджанский боксер Наби Искендеров прокомментировал результат своего боя на вечере IBA Champions' Night в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, после поединка с россиянином Хикметом Гараевым, завершившегося вничью, спортсмен заявил, что считает решение судей ошибочным.

"В бою не все получилось так, как мы хотели. Но, думаю, кроме четвертого раунда, я выиграл все остальные. У нас было явное преимущество. Судьи приняли ошибочное, неправильное решение, зафиксировав ничью. Но для меня это ничего не меняет. Все видели, что победил именно я, и сами судьи это тоже видели", - заявил Искендеров.

Напомним, поединок Наби Искендерова и Хикмета Гараева состоялся в рамках вечера IBA Champions' Night в Sea Breeze Resort и завершился ничейным результатом по решению судей.