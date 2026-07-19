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Александр Усик объяснил, почему освободил все титулы

Бокс
Новости
19 Июля 2026 21:12
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Александр Усик объяснил, почему освободил все титулы

Непобежденный бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик объяснил свое решение освободить все чемпионские титулы в категории свыше 90,7 кг.

"Я освободил пояса, поскольку уже трижды был абсолютным чемпионом мира, а теперь хочу дать шанс молодым боксерам, которые ждали своей очереди. Когда-то я был на их месте и понимаю их. Я отказался от титулов, чтобы супертяжелый вес двигался вперед. Сам же продолжаю ждать — впереди у меня еще один последний танец", — цитирует Усика İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail Boxing.

Украинский боксер имеет в своем профессиональном рекорде 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Является чемпионом Олимпийских игр по боксу в 2012 году.

İdman.Biz
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