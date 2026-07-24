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Тайсон: "Это мой последний год в боксе"

Бокс
Новости
24 Июля 2026 15:40
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Тайсон: "Это мой последний год в боксе"

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что завершит профессиональную боксерскую карьеру в этом году.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на SunSport, 37-летний британец уже готовится к жизни после бокса и не собирается затягивать выступления на ринге.

Фьюри сделал заявление перед боем с польским ветераном Мариушем Вахом, который пройдет в Паттайе.

"Это мой последний год. Поэтому я хочу быть активным. Я не собираюсь заниматься боксом до 65 лет. Да, это последний год. Последний год - 2026-й", - сказал Фьюри.

Ожидается, что в случае победы над Вахом следующим соперником британца может стать Энтони Джошуа. В ближайшее время Джошуа проведет в Саудовской Аравии бой против Кристиана Пренги.

Если оба британца выиграют свои поединки, их давно ожидаемая встреча может состояться до конца года.

Фьюри, известный под прозвищем "Цыганский король", в разные годы владел чемпионскими поясами WBC, WBA Super, IBF, WBO и IBO и долгое время считался одной из главных фигур тяжелого дивизиона.

İdman.Biz
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