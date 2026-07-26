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Энтони Джошуа нокаутировал Кристиана Пренгу

Бокс
Новости
26 Июля 2026 04:42
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Энтони Джошуа нокаутировал Кристиана Пренгу

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа одолел 35-летнего представителя Албании Кристиана Пренгу в главном поединке вечера бокса, который прошел в Джидде (Саудовская Аравия), сообщает İdman.Biz.

Бой завершился во втором раунде. Джошуа нокаутировал Пренгу. Отметим, в первом раунде британец дважды был в нокдауне.

На профессиональном уровне Джошуа выступает с 2013 года. В его рекорде 29 побед, из которых 26 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Энтони является чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, которые прошли в 2012 году, по боксу в категории свыше 91 кг. У Кристиана в профессиональном рекорде 20 побед, из которых все были одержаны досрочно, и два поражения.

İdman.Biz
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