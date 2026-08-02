Ирландский боксер попал в больницу после нокаута

Ирландский боксер Ли Ривз был доставлен в больницу после того, как потерпел поражение нокаутом в поединке с соотечественником Гэри Калли, сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN.

Бой проходил в субботу в Дублине. В 10‑м раунде 31‑летний Ривз после сильного удара упал на ринг и несколько секунд оставался неподвижным. Ему оказали первую помощь, после чего он на носилках покинул арену и был госпитализирован.

"В это тяжелое время все наши мысли обращены к Ли Ривзу и его семье. Мы поддерживаем связь с его командой и надеемся на позитивные новости о его состоянии", — написал в социальных сетях промоутер Фрэнк Уоррен.

На профессиональном ринге Ривз одержал 16 побед и потерпел два поражения.