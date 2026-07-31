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World Boxing сняла ограничения с российских боксеров

Бокс
Новости
31 Июля 2026 18:30
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World Boxing сняла ограничения с российских боксеров

World Boxing приняла решение отменить все ограничения, действовавшие в отношении российских боксеров.

Как сообщает İdman.Biz, после этого они смогут выступать на всех международных соревнованиях под флагом и гимном России.

Информацию также подтвердил министр спорта России Михаил Дегтярев.

В то же время в заявлении World Boxing отмечается, что организация будет строго контролировать поведение российских делегаций во время соревнований, а также соблюдение антидопинговых правил.

Дегтярев, в свою очередь, отметил, что именно World Boxing обладает полномочиями по проведению боксерского турнира в рамках Олимпийских игр. По его словам, принятие Федерации бокса России (ФБР) в полноправные члены World Boxing позволит российским боксерам в полной мере вернуться в международный календарь соревнований, включая олимпийский цикл.

Отметим, что World Boxing была создана в 2023 году в качестве альтернативы Международной ассоциации бокса (IBA). Основная цель организации - сохранить бокс в программе Олимпийских игр.

İdman.Biz
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