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Азербайджанский боксер завоевал "золото" Кубка мира в Китае

Бокс
Новости
21 Июня 2026 12:40
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Азербайджанский боксер завоевал "золото" Кубка мира в Китае

Азербайджанский боксер Саидджамшид Джафаров (75 кг) стал победителем Кубка мира, который проходит в Гуйяне (Китай).

Как сообщает İdman.Biz, в финале второго в нынешнем году рейтингового турнира серии Кубка мира представитель Азербайджана уверенно победил болгарина Рами Киуана со счетом 5:0 и завоевал золотую медаль.

Напомним, ранее азербайджанская команда уже пополнила свою копилку двумя бронзовыми наградами. Их обладателями стали Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Альфонсо Домингес (90 кг).

Таким образом, сборная Азербайджана завершила выступление на Кубке мира в Китае с одной золотой и двумя бронзовыми медалями.

İdman.Biz
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