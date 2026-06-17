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Тайсон необычно отреагировал на хет-трик Месси на ЧМ-2026 - ФОТО

Бокс
Новости
17 Июня 2026 19:16
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Тайсон необычно отреагировал на хет-трик Месси на ЧМ-2026

Легендарный американский боксер Майк Тайсон отреагировал на яркое выступление Лионеля Месси в матче чемпионата мира 2026 года против Алжира.

Как сообщает İdman.biz, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе опубликовал на своей странице в социальной сети X архивную фотографию в форме сборной Аргентины с автографом Диего Марадоны.

Таким образом 59-летний член Международного зала боксерской славы отреагировал на хет-трик капитана аргентинской команды в стартовом матче группового этапа мундиаля.

Напомним, сборная Аргентины уверенно обыграла Алжир со счетом 3:0. Все три мяча в составе действующих чемпионов мира забил Лионель Месси, отличившийся на 17-й, 60-й и 76-й минутах встречи.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

İdman.Biz
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