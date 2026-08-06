Дана Уайт рассказал, сколько зарабатывал до покупки UFC

Президент UFC Дана Уайт рассказал о своих доходах до покупки крупнейшего бойцовского промоушена в 2001 году.

Как сообщает İdman.Biz, по словам Уайта, в то время он владел сетью тренажерных залов и занимался персональными тренировками, зарабатывая около 380 тысяч долларов в год.

"Я переехал из Бостона в Лас-Вегас. Начал тренировать людей, открыл несколько залов. У меня все шло отлично. Я также работал с бойцами, но мне всегда больше нравилось тренировать обычных людей и домохозяек. Они приходят, усердно занимаются и платят. Бойцы почти ничего не платят", - приводит слова Уайта dank в социальной сети Х.

Глава UFC отметил, что в последний год перед покупкой организации его бизнес был весьма успешным.

"За последний год перед покупкой UFC я заработал 380 тысяч долларов на тренировках и своих залах. Я нанял нескольких сотрудников, но большую часть работы выполнял сам. Любой, кто работал в этом бизнесе, знает, что если ты зарабатываешь почти полмиллиона долларов в год, значит, у тебя все идет отлично", - заявил Уайт.