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Дана Уайт рассказал, сколько зарабатывал до покупки UFC

ММА
Новости
6 Августа 2026 07:32
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Дана Уайт рассказал, сколько зарабатывал до покупки UFC

Президент UFC Дана Уайт рассказал о своих доходах до покупки крупнейшего бойцовского промоушена в 2001 году.

Как сообщает İdman.Biz, по словам Уайта, в то время он владел сетью тренажерных залов и занимался персональными тренировками, зарабатывая около 380 тысяч долларов в год.

"Я переехал из Бостона в Лас-Вегас. Начал тренировать людей, открыл несколько залов. У меня все шло отлично. Я также работал с бойцами, но мне всегда больше нравилось тренировать обычных людей и домохозяек. Они приходят, усердно занимаются и платят. Бойцы почти ничего не платят", - приводит слова Уайта dank в социальной сети Х.

Глава UFC отметил, что в последний год перед покупкой организации его бизнес был весьма успешным.

"За последний год перед покупкой UFC я заработал 380 тысяч долларов на тренировках и своих залах. Я нанял нескольких сотрудников, но большую часть работы выполнял сам. Любой, кто работал в этом бизнесе, знает, что если ты зарабатываешь почти полмиллиона долларов в год, значит, у тебя все идет отлично", - заявил Уайт.

İdman.Biz
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