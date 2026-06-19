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Таир Абдуллаев дебютирует в UFC на турнире в Баку

ММА
Новости
19 Июня 2026 17:22
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Таир Абдуллаев дебютирует в UFC на турнире в Баку

Азербайджанский боец Таир Абдуллаев подписал контракт с UFC и выступит на турнире UFC Fight Night в Баку, сообщает İdman.Biz.

Соперником Абдуллаева (21-3) в полусреднем весе станет бразилец Джеффесон Насименто.

Таким образом, Таир стал пятым представителем Азербайджана, подписавшим контракт с UFC.

Турнир UFC Fight Night: Физиев - Торрес пройдет 27 июня в Национальной гимнастической арене. В главном поединке вечера азербайджанский боец Рафаэль Физиев встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом.

В соглавном событии турнира Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет проведет бой против бразильца Мишеля Перейры.

Также на турнире выступят еще два азербайджанских бойца. Назим Садыхов встретится с Матеусом Камило, а Фарман Гасанов сразится с Эриком Ноланом.

İdman.Biz
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