Капе нокаутировал Хоригути и приблизился к титульному бою UFC - ВИДЕО

В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night 279, главным событием которого стал поединок между вторым номером наилегчайшего дивизиона Манелем Капе и пятым номером рейтинга Кедзи Хоригути.

Как сообщает İdman.Biz, победу драматичным образом одержал португальский боец, нокаутировавший соперника в третьем раунде.

Начало боя складывалось в пользу японца. Хоригути, который уже побеждал Капе сабмишеном в 2017 году, уверенно контролировал ход встречи. В первом раунде он действовал быстрее и точнее, а во втором потряс соперника ударом левой рукой, после чего перевел бой в партер и продолжил доминировать. После двух раундов японец уверенно вел по судейским запискам.

Однако в третьем отрезке все изменилось. Понимая, что уступает, Капе пошел вперед и в одном из разменов сумел нанести точный правый кросс навстречу сопернику. Хоригути оказался потрясен, чем португалец немедленно воспользовался.

Капе обрушил на японца серию мощных ударов, а завершающий апперкот отправил соперника на настил. Рефери Херб Дин остановил поединок на отметке 2:42 третьего раунда, зафиксировав победу техническим нокаутом.

Для Манеля Капе этот успех стал четвертой подряд победой нокаутом. Кроме того, он сумел взять реванш за поражение восьмилетней давности и существенно повысил свои шансы на титульный бой.

После поединка португалец заявил, что заслужил право встретиться с действующим чемпионом дивизиона Джошуа Ваном.

Яркими получились и другие бои турнира. Досрочные победы нокаутами одержали Навахо Стерлинг и Винисиус Оливейра, а Муртазали Магомедов удивил болельщиков редким болевым приемом "твистер", заставив соперника сдаться.