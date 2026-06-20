Физиев: "Когда в октагоне встречаются азербайджанец и мексиканец, зрелище гарантировано" - ФОТО

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев прибыл в Баку перед турниром UFC Fight Night.

Как сообщает İdman.Biz, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсмена встретили друзья и болельщики. Уже 27 июня в Национальной гимнастической арене Физиев проведет главный бой вечера против мексиканца Мануэля Торреса.

"Мы приехали домой - в родной Баку, в родной Азербайджан. Уже совсем скоро меня ждет большой бой. Я готов. Настрой боевой, сил и мотивации более чем достаточно", - заявил Физиев.

По словам бойца, поединок с Торресом должен получиться зрелищным.

"Уверен, получится очень яркий бой. Когда в октагоне встречаются азербайджанец и мексиканец, зрелище гарантировано. По-другому просто быть не может", - подчеркнул он.

Физиев также отметил, что его не смущает привычка соперника завершать бои в первом раунде.

"ММА - такой вид спорта, где все может решиться в любую секунду. Достаточно одной ошибки или одного точного удара. Самое главное - мы готовы. Мы шли к этому всю жизнь и сделаем все возможное для победы", - сказал боец.

В завершение Физиев обратился к болельщикам, призвав их прийти на арену и поддержать азербайджанских бойцов.