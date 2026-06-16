Макгрегор подтвердил бой с Холлоуэем и раскрыл дальнейшие планы

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе ирландец Конор Макгрегор анонсировал дату своего следующего поединка в североамериканской лиге, сообщает İdman.Biz.

"У меня подписан контракт на обе даты. Следующий бой пройдет в апреле 2027 года. Это уже решено. Это произойдет почти через год. По мне, так это просто смешно. Так было прописано в контракте… Я такой: "Ну и ну? Просто дайте мне этот гребаный контракт, дело дойдет и до этого. Давай, детка. Мак вернулся — и я устрою шоу в этом бою", — сказал Макгрегор в эфире The Ariel Helwani Show.

Следующий бой Конор проведет на турнире UFC 329. Его соперником станет бывший чемпион UFC в полулегком весе американец Макс Холлоуэй. Ивент пройдет 12 июля.