17 Июня 2026
RU

Макгрегор подтвердил бой с Холлоуэем и раскрыл дальнейшие планы

ММА
Новости
16 Июня 2026 00:46
1
Макгрегор подтвердил бой с Холлоуэем и раскрыл дальнейшие планы

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе ирландец Конор Макгрегор анонсировал дату своего следующего поединка в североамериканской лиге, сообщает İdman.Biz.

"У меня подписан контракт на обе даты. Следующий бой пройдет в апреле 2027 года. Это уже решено. Это произойдет почти через год. По мне, так это просто смешно. Так было прописано в контракте… Я такой: "Ну и ну? Просто дайте мне этот гребаный контракт, дело дойдет и до этого. Давай, детка. Мак вернулся — и я устрою шоу в этом бою", — сказал Макгрегор в эфире The Ariel Helwani Show.

Следующий бой Конор проведет на турнире UFC 329. Его соперником станет бывший чемпион UFC в полулегком весе американец Макс Холлоуэй. Ивент пройдет 12 июля.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

ФБР заявило о предотвращении атаки дронов со взрывчаткой на турнир UFC у Белого дома
16 Июня 19:00
ММА

ФБР заявило о предотвращении атаки дронов со взрывчаткой на турнир UFC у Белого дома

Спецслужбы выявили угрозу ещё 10 июня
Топурия избежит операции после поражения на UFC Freedom 250
16 Июня 15:57
ММА

Топурия избежит операции после поражения на UFC Freedom 250

У бывшего чемпиона UFC диагностирован небольшой перелом глазницы
Болельщики из 70 стран выкупили половину билетов на турнир UFC в Баку
16 Июня 12:04
ММА

Болельщики из 70 стран выкупили половину билетов на турнир UFC в Баку

Ожидается наплыв болельщиков почти из 70 стран
Новые подробности о состоянии Топурии после UFC White House
16 Июня 08:24
ММА

Новые подробности о состоянии Топурии после UFC White House

Хирургическое вмешательство бывшему чемпиону UFC не потребуется
Макгрегор вступился за Топурию после поражения на UFC Freedom 250
15 Июня 23:31
ММА

Макгрегор вступился за Топурию после поражения на UFC Freedom 250

Ирландец жестко ответил на критику со стороны Теренса Кроуфорда

Стрикленду грозит наказание после скандала на турнире UFC в Белом доме
15 Июня 22:16
ММА

Стрикленду грозит наказание после скандала на турнире UFC в Белом доме

Экс-чемпион UFC может столкнуться с обвинением в нарушении общественного порядка

Самое читаемое

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи
15 Июня 14:20
ММА

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи

Глава UFC не исключил серьезную травму глаза у бывшего чемпиона
Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО
15 Июня 02:40
Мировой футбол

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО

Рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн
ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО
14 Июня 01:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Сан-Франциско Бэй Эриа"

Новые подробности о состоянии Топурии после UFC White House
16 Июня 08:24
ММА

Новые подробности о состоянии Топурии после UFC White House

Хирургическое вмешательство бывшему чемпиону UFC не потребуется