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Перейра потребовал уволить легендарного рефери UFC

ММА
Новости
17 Июня 2026 18:35
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Перейра потребовал уволить легендарного рефери UFC

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжелом весе Алекс Перейра выступил с резкой критикой в адрес известного рефери Херба Дина после турнира UFC White House - Freedom 250.

Как сообщает İdman.biz, бразильский боец призвал президента UFC Дану Уайта отстранить арбитра от работы из-за его действий в поединке против француза Сириля Гана.

Бой, ставший соглавным событием турнира в Вашингтоне, завершился победой Гана техническим нокаутом во втором раунде. Благодаря этому успеху француз завоевал временный чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

После поединка Перейра выразил недовольство работой рефери и обратился к главе промоушена через социальные сети.

"Дана, тебе следует преподать ему урок, как ты поступаешь с бойцами, когда они наносят ущерб имиджу организации", - написал бразилец.

Пока UFC и сам Херб Дин не прокомментировали заявление Перейры.

Напомним, Херб Дин считается одним из самых известных и авторитетных рефери в истории смешанных единоборств и обслуживает поединки UFC более двух десятилетий.

İdman.Biz
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