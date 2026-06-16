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Топурия избежит операции после поражения на UFC Freedom 250

ММА
Новости
16 Июня 2026 15:57
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Топурия избежит операции после поражения на UFC Freedom 250

Бывший чемпион UFC в легком весе Илия Топурия получил травму после поединка с Джастином Гейджи.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Marca Ирати Прат, у грузинского бойца диагностирован небольшой перелом глазницы.

При этом операция Топурии не потребуется. Ожидается, что спортсмен пройдет курс восстановления под наблюдением врачей и сможет вернуться к тренировкам после завершения реабилитации.

Напомним, что в ночь на 16 июня на турнире UFC Freedom 250, который состоялся на территории Белого дома в Вашингтоне, Топурия уступил американцу Джастину Гейджи нокаутом в четвертом раунде и лишился чемпионского пояса UFC в легком весе.

Это поражение стало первым в профессиональной карьере 28-летнего бойца. До поединка с Гейджи Топурия одержал 17 побед в 17 боях по правилам смешанных единоборств.

İdman.Biz
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