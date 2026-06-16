ФБР заявило о предотвращении атаки дронов со взрывчаткой на турнир UFC у Белого дома

Федеральное бюро расследований США предотвратило предполагаемую атаку с использованием дронов со взрывчаткой, которая могла быть направлена против турнира UFC Freedom 250 в Вашингтоне. Как передает İdman.Biz, об этом сообщил директор ФБР Кэш Патель.

По его словам, спецслужбы выявили угрозу еще 10 июня — за несколько дней до проведения турнира на Южной лужайке Белого дома. В ходе расследования сотрудники ФБР обнаружили в мессенджере Signal переписки 23 человек, которые, как утверждается, обсуждали подготовительные действия перед возможной атакой.

В результате операции правоохранители задержали нескольких подозреваемых. Патель отметил, что планируемое нападение удалось "остановить в самом начале".

"Хотя результат этой операции стал примером качественной следственной работы, для нашей команды это не является чем-то необычным. Мы созданы, чтобы выявлять, предотвращать и привлекать к ответственности тех, кто угрожает жизни американских граждан, особенно во время крупных массовых мероприятий, таких как исторический турнир UFC 250", — написал Патель в социальных сетях.

В расследовании также участвовала Секретная служба США. Ее директор Шон Карран заявил, что обеспечение безопасности президента и лиц, находящихся под защитой ведомства, остается главной задачей службы, а дополнительные подробности дела будут раскрыты в судебных документах.

Расследование продолжается. Официальные обвинения фигурантам пока не опубликованы.